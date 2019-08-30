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Парламент Эстонии рассмотрит вопрос о недоверии к премьеру

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Фото: TASS/Zuma
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В Эстонии внеочередная сессия парламента рассмотрит вопрос о недоверии к премьер-министру Юри Ратасу в пятницу, 30 августа. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе парламента.

Сессия созывается по предложению 44 депутатов из 101. В их заявлении отмечается, что Ратас не смог обеспечить достойного управления Эстонией и не смог создать правительство, которое работало бы для продвижения страны.

Они уверены, что с начала вступления в должность правительство нападало на различные общественные группы и разрушало связи. Власти якобы наносят ущерб международному престижу страны, а некомпетентные министры превышают свои полномочия.

При этом отмечается, что у предложения, которое создано оппозиционными партией Реформ и Социал-демократической партией, мало шансов на прохождение в парламенте, так как явное большинство голосов принадлежит партиям коалиции (55 депутатов).

24 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила новый состав правительства Эстонии, предложенный Юри Ратасом. Президент встретилась с будущими министрами и обсудила с ними предстоящую работу, а также «риторику некоторых кандидатов, которая вызывает беспокойство в обществе».

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