Президент Грузии заявила о желании уменьшить зависимость от России

Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России. Об этом во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

По ее словам, республике необходимо минимизировать влияние Москвы, так как Тбилиси движется в западном направлении. Для этого Грузии требуется больше инвестиций из Европы, а также европейских туристов и потребителей продукции, цитирует Зурабишвили «РИА Новости».

При этом президент обвинила Россию в «ежедневных провокациях». Якобы Москва играет на нервах и желает «рамки, при которых Грузия потеряет главные завоевания — стабильность, демократию и европейский путь».

28 августа Зурабишвили заявила, что для возобновления контактов между Россией и Грузией, Тбилиси нужно будет понять, что Москва изменила свою позицию. Политик добавила, что РФ также необходимо признать, что отношения не могут строиться «на принуждении». К тому же Зурабишвили напомнила, что стороны не имеют дипотношений с 2008 года.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Это послужило поводом для массовых протестов.