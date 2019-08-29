СМИ опубликовали переписку о планах Порошенко устроить майдан

Журналисты сфотографировали переписку депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой речь идет о подготовке госпереворота бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Фотографию опубликовало издание «Страна.ua».

Партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» планирует сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, для того чтобы предотвратить государственный переворот. В переписке идет речь о том, что Порошенко ждет отставки Авакова, чтобы начать действовать.

Фото: strana.ua

Кроме того, Богуцкая пишет, что в четверг, 29 августа, скорее всего будет снята депутатская неприкосновенность, не уточняя, о ком идет речь. Также она рассказала о решении оставить министра МВД. Парламентарий отмечает, что она очень расстроена, однако другого пути на данный момент нет. Предположительно, переворот Порошенко планирует в декабре.

Ранее 29 августа украинские СМИ сообщили, что Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства. При этом отмечалось, что у него будут новые заместители, из числа которых в дальнейшем выберут нового главу МВД.