Запуск маркетплейса ЦБ отложат на начало 2020 года

Реализацию финансового маркетплейса Центрального банка России (ЦБ) придется отложить на начало 2020 года. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Пока дата второго чтения законопроекта о функционировании маркетплейса ЦБ еще не назначена, но его планируют принять в октябре 2019-го, рассказал Аксаков. До этого законодательная инициатива должна пройти несколько стадий: одобрение в профильном комитете и принятие во втором и третьем чтениях, подчеркнул он.

В Банке России «Известиям» подтвердили, что принятие законопроекта ожидается в осеннюю сессию и только спустя три месяца в регуляторе планируют провести первую сделку по открытию банковских вкладов на платформе.

В пресс-службе Московской биржи, которая выступает оператором платформы, сообщили, что технологически сервис уже готов, но для его запуска необходимо дождаться утверждения законопроекта. Уже сейчас идет интеграция с банками и наблюдается большой интерес со стороны потенциальных участников маркетплейса, отметили в Мосбирже. С 22 банками подписан меморандум, подчеркнули там.

Ранее Банк России планировал запустить платформу с возможностью оформления депозитов, покупки облигаций и паев ПИФов до конца 2019 года. Маркетплейс повысит конкуренцию среди финансовых организаций, а также увеличит доступность услуг для клиентов, считают эксперты.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 30 августа.