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Запуск маркетплейса ЦБ отложат на начало 2020 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Реализацию финансового маркетплейса Центрального банка России (ЦБ) придется отложить на начало 2020 года. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Пока дата второго чтения законопроекта о функционировании маркетплейса ЦБ еще не назначена, но его планируют принять в октябре 2019-го, рассказал Аксаков. До этого законодательная инициатива должна пройти несколько стадий: одобрение в профильном комитете и принятие во втором и третьем чтениях, подчеркнул он.

В Банке России «Известиям» подтвердили, что принятие законопроекта ожидается в осеннюю сессию и только спустя три месяца в регуляторе планируют провести первую сделку по открытию банковских вкладов на платформе.

В пресс-службе Московской биржи, которая выступает оператором платформы, сообщили, что технологически сервис уже готов, но для его запуска необходимо дождаться утверждения законопроекта. Уже сейчас идет интеграция с банками и наблюдается большой интерес со стороны потенциальных участников маркетплейса, отметили в Мосбирже. С 22 банками подписан меморандум, подчеркнули там.

Ранее Банк России планировал запустить платформу с возможностью оформления депозитов, покупки облигаций и паев ПИФов до конца 2019 года. Маркетплейс повысит конкуренцию среди финансовых организаций, а также увеличит доступность услуг для клиентов, считают эксперты.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 30 августа.

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