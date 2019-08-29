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Аварийные и пострадавшие от пожаров дома начали сносить в Якутске

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В Якутске стартовал снос аварийных, расселенных и пострадавших от пожаров домов. Об этом рассказал директор городского департамента жилищных отношений Александр Новолоков.

Первым начали сносить аварийный одноэтажный дом в 3-м Академическом переулке. По данным городской администрации, дом был расселен в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории округа «город Якутск». Последний собственник покинул квартиру 26 августа, сообщает SakhaNews.

На месте снесенного дома планируют разбить сквер имени Героя Советского Союза Владимира Дионисьевича Лонгинова. Территорию благоустроят и установят памятный бюст. Открытие будет посвящено 75-летию Победы.

По словам Новолокова, аварийные здания представляют угрозу для жизни и здоровья людей. На таких территориях высока вероятность травмирования детей, а также возрастает рис преступлений и несчастных случаев.

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