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Легкосплавные 17-дюймовые диски доступны уже в базовой комплектации
Фото: LADA

Легкосплавные 17-дюймовые диски доступны уже в базовой комплектации

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Руль регулируется по вылету. Начиная с комплектации Luxe, он обшит кожей
Фото: LADA

Руль регулируется по вылету. Начиная с комплектации Luxe, он обшит кожей

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Салон можно отделать оранжевыми вставками
Фото: LADA

Салон можно отделать оранжевыми вставками

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Новая мультимедийная система поддерживает устройства на базе iOS и Android
Фото: LADA

Новая мультимедийная система поддерживает устройства на базе iOS и Android

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Кнопкой на руле можно вызвать голосового помощника
Фото: LADA

Кнопкой на руле можно вызвать голосового помощника

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Клавиша круиз-контроля расположена в непривычном месте, слева на панели
Фото: LADA

Клавиша круиз-контроля расположена в непривычном месте, слева на панели

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Помимо подогрева руля и сидений, у Xray Cross есть подогрев лобового стекла
Фото: LADA

Помимо подогрева руля и сидений, у Xray Cross есть подогрев лобового стекла

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USB-hозетка на заднем ряду всего одна
Фото: LADA

USB-hозетка на заднем ряду всего одна

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Фото: LADA

Высоким пассажирам больше понравится задний ряд версии Cross — здесь ступни можно просунуть под передние кресла

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Со сложенными сиденьями объем багажника вырастает с 361 до 1514 литров. Складываемая спинка переднего пассажирского сиденья позволяет перевозить длинномеры
Фото: LADA

Со сложенными сиденьями объем багажника вырастает с 361 до 1514 литров. Складываемая спинка переднего пассажирского сиденья позволяет перевозить длинномеры

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Тот же мотор 1,6 ранее устанавливался на обычный Xray и развивал 110 л.с. По экономическим соображениям, его заменили на российский агрегат мощностью 106 л.с.
Фото: LADA

Тот же мотор 1,6 ранее устанавливался на обычный Xray и развивал 110 л.с. По экономическим соображениям, его заменили на российский агрегат мощностью 106 л.с.

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