лада
Легкосплавные 17-дюймовые диски доступны уже в базовой комплектации
Руль регулируется по вылету. Начиная с комплектации Luxe, он обшит кожей
Салон можно отделать оранжевыми вставками
Новая мультимедийная система поддерживает устройства на базе iOS и Android
Кнопкой на руле можно вызвать голосового помощника
Клавиша круиз-контроля расположена в непривычном месте, слева на панели
Помимо подогрева руля и сидений, у Xray Cross есть подогрев лобового стекла
USB-hозетка на заднем ряду всего одна
Высоким пассажирам больше понравится задний ряд версии Cross — здесь ступни можно просунуть под передние кресла
Со сложенными сиденьями объем багажника вырастает с 361 до 1514 литров. Складываемая спинка переднего пассажирского сиденья позволяет перевозить длинномеры
Тот же мотор 1,6 ранее устанавливался на обычный Xray и развивал 110 л.с. По экономическим соображениям, его заменили на российский агрегат мощностью 106 л.с.