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Останки самолета времен ВОВ обнаружили в Мурманской области

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В Мурманской области рыбаки обнаружили останки советского самолета времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Североморский поисковый отряд «Ваенга».

Свою находку местные жители сделали на прошлых выходных в районе Шукозера. Прибывшие поисковики установили, что это детали самолета ЛаГГ-3, который потерпел крушение 29 октября 1942 года в бою в районе высоты 310 восточнее Мурманска, пишет ИА «Би-порт».

За штурвалом самолета находился заместитель командира первой эскадрильи 255 ИАП ВВС Северного флота Сергей Филиппов. Он погиб в день своего 29-летия.

Ранее в Приморском крае поисковики обнаружили место катастрофы советского дальнего бомбардировщика ДБ-3, который разбился 12 июня 1941 года. Самолет врезался в склон сопки в тайге, причины трагедии неизвестны.

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