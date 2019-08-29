Продажу алкоголя запретят на территории Оренбургской области 2 сентября

На всей территории Оренбургской области 2 сентября будет действовать запрет на продажу алкоголя. Это связано с переносом на эту дату Дня знаний.

Единичные запреты на продажу спиртного предусматривает постановление правительства области «О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции и установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Оренбургской области». Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Купить алкогольные напитки можно будет только в местах общественного питания, где в меню есть спиртное.

26 августа сообщалось, что 13-летний мальчик распивал со взрослыми спиртное на пляже в Оренбурге. Подросток отравился.