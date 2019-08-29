Прямой эфир

Продажу алкоголя запретят на территории Оренбургской области 2 сентября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На всей территории Оренбургской области 2 сентября будет действовать запрет на продажу алкоголя. Это связано с переносом на эту дату Дня знаний.

Единичные запреты на продажу спиртного предусматривает постановление правительства области «О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции и установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Оренбургской области». Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Купить алкогольные напитки можно будет только в местах общественного питания, где в меню есть спиртное.

26 августа сообщалось, что 13-летний мальчик распивал со взрослыми спиртное на пляже в Оренбурге. Подросток отравился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нарколог объяснил снижение потребления алкоголя в России
Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019