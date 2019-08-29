Синоптики дали прогноз на осень и зиму в столице

Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве. В сентябре ожидают дефицит осадков и среднюю температуру выше нормы. Опускаться ниже нуля столбики термометров начнут только с середины ноября. Зимой москвичей тоже ждут затяжные оттепели. В январе и феврале будет слякотно и скользко на дорогах.