Пожарные в Москве спасли запутавшихся в металлическом проводе бельчат

Московские пожарные освободили двух бельчат, которые лапками запутались в металлическом проводе. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по столице в четверг, 29 августа.

Инцидент произошел в Южном округе города. О застрявших на дереве белках спасателям сообщили местные жители. Прибыв на вызов, сотрудники МЧС увидели, как на дереве на высоте между третьим и четвертым этажом жилого дома висят два бельчонка вниз головой. Поднявшись к животным по лестнице, спасатели увидели, что бельчата запутались в металлическом проводе.

Животных спустили на землю в мешке, отпилив ветку, после чего освободили от металлических пут и выпустили на волю. Один из них сразу убежал, а второму понадобилась помощь ветеринарного врача из-за сломанной лапы. Один из спасателей забрал его к себе.

16 августа сообщалось, что в квартире в подмосковных Люберцах поймали змею.