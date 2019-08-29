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Елену Кондратюк назначили вице-спикером Верховной рады

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Фото: TAСС/Zuma
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Вице-спикером парламента Украины нового созыва избрали депутата от фракции «Батькивщина» Елену Кондратюк. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «РИА Новости».

За это назначение проголосовали 290 депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кондратюк являлась депутатом парламента Украины с 2007 года.

Торжественное заседание Верховной рады нового созыва состоялось 29 августа. Его открыл председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, после чего депутаты принесли присягу на верность стране.

На заседании присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, а также приглашенные представители ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ и все бывшие президенты страны, кроме Виктора Януковича. Мероприятие было закрытым для журналистов. На первой сессии парламентариям предстоит рассмотреть 27 вопросов, в том числе назначение нового правительства, глав СБУ и Генпрокуратуры.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Согласно уже объявленным результатам, партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

Второе место по итогам выборов заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. За ней следуют «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%)

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