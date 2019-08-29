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Ученые воссоздали череп жившего 3,8 млн лет назад предка человека

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Фото: cmnh.org
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Группа ученых полностью воссоздала череп анамского австралопитека, который жил 3,8 млн лет назад в Эфиопии. Об этом пишет научный журнал Nature.

Череп предка человека, найденный в 2016 году в эфиопском регионе Афар, хорошо сохранился, что позволило специалистам в течение трех лет изучать находку. Было установлено, что череп принадлежал взрослому представителю Australopithecus anamensis — древнейшему виду австралопитеков, известному науке. Уточняется, что анамские австралопитеки жили около 4 млн лет назад в Африке.

По мнению экспертов, череп имеет большое значение для науки. В частности, он позволяет установить, как выглядело лицо представителя данного вида, а также его черепная коробка, пишет сайт aif.ru.

Помимо этого, благодаря результатам исследования ученые смогут определить, какие фрагменты черепа Australopithecus anamensis первичны, а какие появились в процессе эволюции.

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