В Египте ведущую отстранили от эфира за грубость в адрес полных людей

В Египте телеведущую отстранили от эфира после того, как она нелестно отозвалась о людях с избыточным весом. Как сообщает Gulf News, 44-летняя Рихам Саид назвала полных людей «обузой для их семей и государства».

Саид посвятила один из выпусков своей передачи, ориентированной на молодых девушек, проблеме лишнего веса.

«Вы плохо выглядите, когда надеваете абайю и почти не можете ходить. Вы утрачиваете часть вашей женственности», — обратилась ведущая к зрительницам. Она добавила, что полные девушки не имеют шансов выйти замуж.

Из-за этих заявлений ведущая столкнулась с потоком критики. Канал Al Hayat TV отстранил ее от работы до окончания разбирательства, начатого надзорным органом в сфере СМИ.

Как пишет «Газета.ру», зрители напомнили ведущей, что большинство египтян живут небогато и не могут позволить себе правильное питание. В свое оправдание женщина сказала, что не хотела никого обидеть, а лишь хотела напомнить об опасностях, которыми чревато ожирение.

Рихам Саид принесла публичные извинения. Она написала в Facebook, что против нее началась целая кампания. В этой связи ведущая решила прекратить работу в СМИ, чтобы «отдохнуть и позаботиться о своих детях».

25 августа диетолог Елена Тихомирова рассказала о ситуации с ожирением в России. По ее мнению, в российских регионах дело обстоит гораздо хуже, чем считают в Минздраве. Ранее в ведомстве сообщили, что за прошедшие пять лет в стране вырос показатель заболеваемости ожирением.