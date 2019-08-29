Жителям Ялты снизят выкупную стоимость «неформатных» участков

Жители Ялты смогут выкупить земельный участок возле своего землевладения за четверть кадастровой стоимости. Соответствующе изменения в нормативный документ внесли депутаты городского совета.

По данным депутатов, собственники смогут упорядочить свои землевладения по сниженной цене, если часть их дома вышла за пределы земельного надела. Также за четверть кадастровой стоимости можно приобрести примыкающие участки, если их невозможно оформить как отдельные. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Ранее предполагалось установить выкупную стоимость на уровне 50% от кадастровой стоимости, однако депутаты настояли на снижении ставки.