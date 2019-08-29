Настройка органа в концертном зале «Зарядье» займет полгода

Настройка самого большого в Москве органа, который находится в концертном зале «Зарядье», займет не меньше шести месяцев. Об этом 29 августа сообщила гендиректор зала Ольга Жукова.

По ее словам, орган впервые зазвучит 29 февраля 2020 года. В настоящее время завершился монтаж инструмента, теперь специалисты приступили к интонировке органа, которая продлится полгода.

Гендиректор зала уточнила, что первыми за орган сядут французские музыканты, поскольку сам инструмент также является французским

Жукова отметила, что имя органу могут выбрать путем голосования среди жителей столицы на сайте «Активный гражданин», пишет агентство городских новостей «Москва».

Орган большого зала в КЗ «Зарядье» является самым масштабным в столице по числу регистров, а также одним из крупнейших в Европе. Он имеет 85 регистров, 5737 труб разной формы и длины, клавиатурную консоль из четырех мануалов (61 клавиша) и мобильную консоль с четырьмя мануалами (32 клавиши). Более 3,6 тыс. деревянных и металлических труб, консоли, системы воздуховодов и работы регистров были доставлены в Москву из Страсбурга (Франция).