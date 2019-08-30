На Украине состоялась стратегическая перезагрузка власти. Она началась с победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Продолжилась парламентской избирательной кампанией — с триумфом политического проекта «Слуга народа». И завершается формированием нового кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком.

Надо отметить, что формат, в рамках которого одна политическая группа полностью монополизирует исполнительную и законодательную (а как следствие, и судебную) ветви власти, принципиально новый для Украины. В связи с этим существует ряд угроз для государства, но в то же время открывается и широкое окно возможностей.

Среди ключевых рисков закономерно выделяется узурпация власти и возникновение в соседней стране авторитарного режима, мимикрирующего под демократию транзитного характера. Тут следует отметить, что для самой Украины такое преображение может быть позитивным, в случае если новые правители будут преследовать цели развития государства, а не ставить приоритетом собственное обогащение и монополию на власть любой ценой. А этим во многом грешили предыдущие властители Украины.

Также существует большой риск, что новая власть, не афишируя, будет лоббировать интересы конкретных финансовых промышленных групп, что уже наблюдается по ряду секторов экономики.

Но, видимо, главный риск для страны в целом и в первую очередь для населения заключается в том, что уже очевидной выглядит либертарианская идеология в экономике и, как следствие, полный отказ от концепции социального государства.

Говоря о возможностях, открывающихся перед украинской властью, в первую очередь следует отметить эффективное и оперативное управление всеми сферами государства. Ведь препятствия для проведения единой политики теперь отсутствуют.

В настоящее время преждевременно обсуждать возможности урегулирования конфликта в Донбассе, так как у украинской стороны до сих пор отсутствует четкая концепция по этому вопросу. Но в тоже время полная монополия во власти предполагает, что при наличии политической воли у президента и его окружения прогресс по разрешению конфликта может быть стремительным и эффективным.

Рассматривая последний этап формирования украинской власти, следует отметить назначение на должность спикера парламента Дмитрия Розумкова, главой СБУ — Ивана Баканова, генеральным прокурором — Руслана Рябошапку, министром иностранных дел — Вадима Пристайко, министром обороны — Андрея Загороднюка и премьер-министром Украины — Алексея Гончарука. Должность министра внутренних дел за Арсеном Аваковым.

Говоря о персоналиях, стоит выделить нового премьера Алексея Гончарука. Изначально он не был явным претендентом на эту должность, однако эта фигура оказалась оптимальной в новом формате власти. Гончарук — очень системный функционер, он не будет создавать Владимиру Зеленскому и его окружению проблем. В тоже время он станет надежным проводником идей и инициатив офиса президента в рамках своих полномочий.

Новый глава СБУ Иван Бакланов — один из наиболее близких друзей Владимира Зеленского. Вероятно при реформировании силовых структур на Украине, именно СБУ станет безусловно доминирующей организацией, во главе которой будет стоять человек с абсолютным доверием президента.

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в новой конфигурации власти будет играть роль главного борца с коррупцией, тем более что опыт в этой сфере у него уже имеется. Надо отметить, что он один из немногих топ-чиновников новой команды, который долго работал в государственных учреждениях.

Вадим Пристайко — теперь уже глава украинского МИДа — кадровый дипломат. Его карьера проходила в Австралии, Канаде, США. Два года он также возглавлял департамент НАТО при МИД Украины. Последовательный сторонник евроинтеграции и минимизации политических взаимоотношений с Россией. Исходя из этого можно сделать вывод, что риторика украинского внешнеполитического ведомства претерпит лишь незначительные изменения.

Ну и очень символичным выглядит сохранение своей должности Арсеном Аваковым. Вот только его переназначение говорит о том, что у неонацистских организаций Украины останется политическое прикрытие.

Полугодичный украинский транзит власти завершился. Вся ее полнота теперь сосредоточена в руках преимущественно малоопытных, но достаточно амбициозных политиков. У общества остается очень большой запрос на коренные изменения в государстве, и только от новых властей зависит — смогут ли они оправдать надежды миллионов украинцев.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции