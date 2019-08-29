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Новый выставочный зал построят в Липецке

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В Липецке планируют построить новый выставочный зал на улице Терешковой. Департамент градостроительства и архитектуры города объявил о проведении публичных слушаний.

В общей сложности будет рассмотрено 11 проектов строительства и реконструкции. Среди них строительство выставочного зала на улице Терешковой. Под него выделен участок в районе дома № 5, пишет GOROD48.

Также планируется обсудить завершение строительства магазина у детсада № 40, возведение нового административного здания на улице Дмитрова и комплекса по производству продуктов разделения воздуха площадью более 1,7 тыс. кв. м.

Публичные слушания состоятся 5 сентября в мэрии.

Ранее стало известно о масштабной реконструкции исторической части Ельца. Также здесь планируют создать федеральный музей им. И. Бунина.

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