Новый выставочный зал построят в Липецке

В Липецке планируют построить новый выставочный зал на улице Терешковой. Департамент градостроительства и архитектуры города объявил о проведении публичных слушаний.

В общей сложности будет рассмотрено 11 проектов строительства и реконструкции. Среди них строительство выставочного зала на улице Терешковой. Под него выделен участок в районе дома № 5, пишет GOROD48.

Также планируется обсудить завершение строительства магазина у детсада № 40, возведение нового административного здания на улице Дмитрова и комплекса по производству продуктов разделения воздуха площадью более 1,7 тыс. кв. м.

Публичные слушания состоятся 5 сентября в мэрии.

Ранее стало известно о масштабной реконструкции исторической части Ельца. Также здесь планируют создать федеральный музей им. И. Бунина.