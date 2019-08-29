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Универсальные электронные карты выдадут школьникам в Башкирии

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В Башкирии 2 сентября 2019 года все школьники получат универсальную электронную карту. Об этом сообщил и.о. главы Госкомитета по информации и вопросам функционирования системы «Открытия республика» Геннадий Разумикин.

По его словам, которые приводит ИА «МедиаКорСеть», карты будут объединять несколько приложений. Это транспортное приложение «Алга», приложение по оплате школьного питания и приложение по системе контроля управления доступа в учебное заведение.

В общей сложности в республике в день начала нового учебного года раздадут 250 тыс. таких карт, сказал чиновник. Агентство отмечает, что общая потребность в таких картах оценивается в 350 тыс. единиц. Все карты должны раздать школьникам до конца октября 2019 года.

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