Вирус обнаружили в популярном приложении для Android

Опасный вирус обнаружили эксперты в области кибербезопасности в популярном приложении CamScanner для Android. Об этом сообщается на сайте «Лаборатории Касперского».

Приложение, представленное в официальном магазине Google Play, позволяет создавать PDF-файлы и распознавать тексты в отсканированном документе, уточняет «Федеральное агентство новостей». В общей сложности приложение и его разновидности загрузили свыше 100 млн раз.

Эксперты заинтересовались программой после жалоб пользователей. В одном из последних обновлений приложения обнаружился вирус-дроппер, запускающий дополнительный модуль загрузок, а он, в свою очередь, устанавливает на устройство все, что захотят злоумышленники.

Предположительно, появление вируса связано с попытками монетизации приложения через демонстрацию рекламы и продажу специальных подписок. В настоящее время корпорация Google уже удалила приложение после сообщения о вирусе.

В июне сообщалось, что на смартфонах с Android нашли предустановленный вирус. Речь идет о вирусах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы и рассылки спама.