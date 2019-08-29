Прямой эфир

Вирус обнаружили в популярном приложении для Android

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опасный вирус обнаружили эксперты в области кибербезопасности в популярном приложении CamScanner для Android. Об этом сообщается на сайте «Лаборатории Касперского».

Глупость не порок: почему кнопочные телефоны не выйдут из моды
До 2022 года по всему миру могут продать трубок на $16 млрд

Приложение, представленное в официальном магазине Google Play, позволяет создавать PDF-файлы и распознавать тексты в отсканированном документе, уточняет «Федеральное агентство новостей». В общей сложности приложение и его разновидности загрузили свыше 100 млн раз.

Эксперты заинтересовались программой после жалоб пользователей. В одном из последних обновлений приложения обнаружился вирус-дроппер, запускающий дополнительный модуль загрузок, а он, в свою очередь, устанавливает на устройство все, что захотят злоумышленники.

Предположительно, появление вируса связано с попытками монетизации приложения через демонстрацию рекламы и продажу специальных подписок. В настоящее время корпорация Google уже удалила приложение после сообщения о вирусе.

В июне сообщалось, что на смартфонах с Android нашли предустановленный вирус. Речь идет о вирусах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы и рассылки спама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более половины антивирусов для Android оказались бесполезными
Обнаружен пожирающий интернет-трафик и заряд смартфона вирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019