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Паспорта готовности к зиме получили 12 тыс. многоэтажек в Тульской области

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В Тульской области паспорта готовности к отопительному сезону 2019–2020 годов получили 11 732 многоквартирных дома. Об этом начальник Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Тульской области Леонид Ивченко заявил 29 августа в ходе пресс-конференции.

По его словам, чтобы получить такой паспорт, управляющая компания предоставляет сведения о проведении опрессовки, проверки дымовентиляционных каналов и исправном состоянии кровли. Вся информация должна быть подтверждена документально, пишет газета «Тульские известия».

Количество готовых к зиме домов соответствует 80% от всего жилого фонда региона. Оставшиеся 20% должны получить паспорта готовности до начала осени. По данным ГЖИ, к 1 сентября есть основания ожидать полной готовности домов.

Отопительный сезон должен начаться, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать 8 градусов.

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