Льготы на проезд в электричках вернут школьникам и студентам в Карелии

В Карелии решили вернуть школьникам и студентам льготы на проезд в пригородных поездах. Соответствующие договоренности Северо-Западная пригородная пассажирская компания достигла не только с Карелией, но также с Псковской, Ленинградской областями и Санкт-Петербургом.

Как уточняет ИА «Карелinform», льготы будут предоставляться школьникам, студентам очных отделений вузов и профессиональных образовательных учреждений.

Разовые проездные билеты в направлении «туда» и «туда и обратно» будут оформляться со скидкой 50% от установленного тарифа с даты, когда льгота начнет действовать.