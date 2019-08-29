В Рязани ускорят ремонт поликлиники XIX века постройки

Губернатор Рязанской области Николай Любимов потребовал ускорить ремонт поликлиники №14 в Рязани. Все работы должны быть завершены в 2021 году.

Любимов посетил поликлинику вместе с министром здравоохранения региона Андреем Прилуцким. По данным министра, ремонт здания займет четыре года. Однако такой срок не устроил губернатора. Он потребовал, чтобы работы были ускорены таким образом, чтобы поликлиника была сдана в 2021 году. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Здание поликлиники было построено в XIX веке. На его реконструкцию потребуется порядка 60 млн рублей. По словам Николая Любимова, необходимое финансирование будет выделено.