Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе

Ученые Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова создали базу данных всех случившихся в Европе наводнений. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу университета.

Помимо ученых из МГУ в группу вошли западные специалисты, которые помогали разрабатывать лист происшествий, где отмечен максимальный расход воды и даты самих наводнений.

По мнению ученых, созданная база данных поможет в разработке ряда мер защиты от речных наводнений. Отмечается, что в Европе наводнения в последнее время стали частым явлением, несущими помимо человеческих жертв существенный ущерб экономике стран, сообщает телеканал «360».

Специалисты также отметили, что за последние 12 лет в Европе стало выпадать больше осадков зимой и осенью, из-за чего существенно поднялся объем воды в водоемах. Вместе с тем, на юге Европы осадки уменьшились, что привело к сокращению количества наводнений.

Ученые пришли к выводу, что на востоке Европы за последние 50 лет температура становилась выше на один градус каждые 10 лет, и это сократило катастрофичность весенний половодий, но способствовало увеличению количества осадков летом.

Помимо этого, в докладе ученых, опубликованном в научном журнале Nature 28 августа, присутствуют данные о датах прохождения паводков более чем на 3,7 тыс. гидрометрических станциях, из которых свыше 200 находятся в европейской части России. Отмечается, что в докладе впервые представлены результаты всестороннего статистического анализа характеристик катастрофических паводков, половодий и факторов, которые их определяют, пишет «Москва 24».

Ранее 29 августа сообщалось, что режим ЧС объявили в Приморье из-за паводка. 28 августа режим ЧС ввели во Владивостоке из-за ливней.