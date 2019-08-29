Здание рынка снесут в Калуге для строительства детского театра

Театр юного зрителя построят на территории Калуги. Он расположится на месте, где сейчас находится крытый рынок.

По данным проектировщика, у здания рынка был выявлен большой строительный износ. Помещение не соответствует современным нормам безопасности. Реконструкция здания может обойтись значительно дороже, чем снос и строительство нового здания. Об этом сообщает газета «Весть».

Предполагается, что в театре будет большой зал на 400 зрителей и малый зал на 90 зрителей. Кроме того, планируется обустроить открытую сцену на улице в стороны нынешнего парка. Театр будет трехэтажным, верхний этаж отдадут под мастерские, костюмерные и комнаты для хранения декораций.

Стоимость строительства театра составит 120 млн рублей.