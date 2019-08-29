ГУПы вне конкуренции: унитарные предприятия вытеснили частников

По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, доля государства в российской экономике остается излишне высокой, а малый и средний бизнес развиты недостаточно. Средний уровень исполнения ведомствами «дорожных карт» в рамках Национального плана развития конкуренции составляет 41,5%, отчитался на заседании правительства глава ФАС Игорь Артемьев. В отстающих — Минздрав, Минстрой и Минсельхоз.

Год назад глава кабмина поручил руководителю антимонопольной службы установить контроль за исполнением 18 отраслевых «дорожных карт» по развитию конкуренции.

— Как идет исполнение «дорожных карт», утвержденных правительством? Средний уровень исполнения отражает отношение прежде всего отраслевых ведомств к конкуренции в принципе, на мой взгляд. Исполнение по срокам, которые были установлены решением правительства, составило 41,5%, в некоторых случаях еще ниже, — сказал Игорь Артемьев.

Высокая степень исполнения у Минфина, Минэнерго, Минтруда. Отстают Минздрав, Минстрой и Минсельхоз, отметил чиновник. По его мнению, неисполнение планов тормозит развитие конкуренции и экономики страны в целом.

— Я понимаю, что это могут быть разного калибра мероприятия и задачи, которые годами не решались. Но тем не менее, Дмитрий Анатольевич, очень хотелось бы в сегодняшнем проекте решения отметить необходимость исполнения и помочь нам с контролем за исполнением этих планов, — попросил глава ФАС.

Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти как на федеральном, так и на региональном уровне снизилось на 14%. За последние 3–4 года сокращение произошло на 40%. Перед правительством была поставлена задача снизить этот показатель к 2020 году на 50%.

— Сохраняются такие тенденции по государственному ресурсу, которые используются подчас с избытком. Доля государства в экономике остается высокой, об этом неоднократно говорили аналитики, коллеги, которые отвечают за эти вопросы. Очевидно, что есть еще один вызов — это слабый уровень развития малого и среднего предпринимательства. Именно поэтому у нас есть специальный проект на эту тему, есть национальный план по развитию конкуренции, приняты «дорожные карты» по отдельным отраслям, — сказал глава правительства.

По данным ФАС за 2018 год, доля государства составляет сегодня более половины экономики страны: унитарные предприятия за счет несправедливых по сравнению с частными участниками преимуществ заняли большую часть рынка. Сегодня их доля на конкурентных рынках составляет более 50%, в том числе по операциям с недвижимым имуществом — 16,91%, в оптовой и розничной торговле — 8,65%, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 7,49%.

— Сейчас рассматривается законопроект о запрете создания унитарных предприятий на конкурентных рынках. Исхожу из того, что в осеннюю сессию этот документ будет принят, — заявил Дмитрий Медведев.

Госдума в декабре прошлого года приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий. Согласно документу, к 1 января 2021 года государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до вступления в силу соответствующих норм и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы. По данным ФАС, на 1 января 2019 года насчитывалось около 18,6 тыс. унитарных предприятий, что на 39% больше, чем на 1 января 2013 года.