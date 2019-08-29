Около 700 тыс. рублей штрафов заплатили новосибирцы таможне с начала года

В аэропорту Новосибирска с начала 2019 года пассажиры более 700 раз привлекались к административной ответственности за несоблюдение правил перемещения товаров через границу.

На первом месте среди таких товаров стоят табачные изделия. На втором — холодное оружие. Также пассажиры пытались ввезти в город посадочный материал без фитосанитарных сертификатов.

Гражданам пришлось расставаться с красной икрой, чучелами крокодила, эмбрионами животных, древесными грибами и минералами.

Эти вещи прилетали из стран ближнего зарубежья, Китая, Таиланда, Вьетнама, Турции, Чехии, Болгарии, ОАЭ, Боливии. В общей сложности нарушители выплатили за 6 месяцев с начала года штрафов на порядка 700 тыс. рублей, пишет vn.ru.