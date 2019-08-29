Подмосковье вошло в тройку лучших мест для автотуризма

Московская область оказалась в тройке лучших мест в России для путешествий на машине и автотуризма. Рейтинг составило агентство ТурСтат на основе результатов опроса в интернете.

В частности, туристам задавали вопрос: в каких городах и регионах России удобнее всего с точки зрения качества дорог, наличия кемпингов, придорожных кафе и гостиниц.

За Подмосковье проголосовали 11%. На первом месте расположилась Москва, на втором Санкт-Петербург, пишет «Подмосковье сегодня».

В июне Подмосковье включили в топ-10 мест для гастрономических путешествий летом.