Уронившего паспорт грабителя будут судить в Мурманске

В Мурманске передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, который уронил паспорт во время грабежа. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый напал на женщину во дворе в Октябрьском округе. Мужчина потребовал, чтобы потерпевшая отдала ему золотые украшения. В ситуацию вмешался случайный прохожий, который добился, чтобы злоумышленник вернул украшения жертве. Однако обвиняемый догнал потерпевшую и все-таки отобрал цепочку с серьгами. Во время грабежа мужчина обронил паспорт, благодаря чему правоохранительным органам удалось выйти на его след. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Спустя два дня после первого грабежа обвиняемый, по версии следствия, отобрал у прохожей кошелек.

Уголовное дело по факту двух грабежей передано в суд.