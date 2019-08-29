Число отравлений грибами увеличилось в Самарской области

В Самарской области фиксируют увеличение количества случаев отравления грабами. В больницы попали несколько десятков человек, двое из них погибли. Об этом рассказал врач-токсиколог больницы имени Середавина Петр Копылов.

«Основной сезон грибов в регионе — с середины июля до середины октября. На это же время приходится пик отравлений. В 2018 году в больнице имени Середавина пролечили всего 20 пациентов с отравлением грибами, а в 2019 году — уже 24 человека. Двое погибли», — приводит слова специалиста НИА «Самара» со ссылкой на 63.ру.

Врач отметил, что в случае отравления необходимо промыть желудок 2 л воды и вызвать скорую помощь. У больного возможны осложнения с поджелудочной железой, печенью и начальным отделом кишечника.

Как рассказал замначальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Самарской области Евгений Сорокин, за I полугодие было зафиксировано 16 случаев отравления условно годными грибами. Их собирали у дорог, в экологически неприятных районах, из-за чего в них накопились токсины.

Ранее врач-токсиколог столичного департамента здравоохранения Анастасия Симонова рассказала, что симптомы отравления могут быть разными, но чаще всего развиваются острые желудочно-кишечные расстройства. Она отметила, что поздно начатое лечение может оказаться безуспешным, поэтому не надо заниматься самолечением.