Погранпереход в Китай открыли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на территории Бикинского района возобновил работу пограничный переход Покровка – Жаохэ. Он не работал неделю из-за неблагоприятной паводковой ситуации на реке Уссури.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального правительства, при принятии решения о закрытии перехода учитывалось высокая вероятность подъема воды в реке. С начала этой недели уровень падает, перевозки возобновлены.

После закрытия перехода 20 августа желающим попасть в Китай предлагалось или лететь самолетом, или ехать окружным путем через Приморье или Амурскую область.

По словам гендиректора туристической компании «Зодиак» Ирины Бастраковой, в ЕАО из-за паводка закрыты все погранпереходы. Сейчас туроператор формирует группы для проезда через переход в Бикинском районе.

Речной пункт пропуска Хабаровск – Фуюань откроют только когда уровень Амура снизится до относительно безопасных 520 см. Сейчас же он превышает 640 см.

В самом Фуюане из-за паводковой ситуации не работает пассажирский речной транспорт. Не действует и недавно построенный глубоководный грузовой порт Манцзита. Там не принимают и не отправляют баржи, следующие из или до речного порта в Хабаровске.