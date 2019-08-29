Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

В течение двух дней в Тюменской области ожидается ухудшение погоды. В связи с дождями и сильным ветром объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, 30 августа на юге Тюменской области пройдут сильные дожди. При этом ветер усилится до 20 м/с. Об этом сообщает megatyumen.ru. Неблагоприятный прогноз также распространяется на ночь 31 августа.

Сотрудники МЧС рекомендуют местным жителям соблюдать правила осторожности. В частности, необходимо избегать рекламных конструкций, дорожных знаков, а также обходить линии электропередач во время сильного ветра. При ливне не стоит спускаться в углубленные помещения. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок.