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Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

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В течение двух дней в Тюменской области ожидается ухудшение погоды. В связи с дождями и сильным ветром объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, 30 августа на юге Тюменской области пройдут сильные дожди. При этом ветер усилится до 20 м/с. Об этом сообщает megatyumen.ru. Неблагоприятный прогноз также распространяется на ночь 31 августа.

Сотрудники МЧС рекомендуют местным жителям соблюдать правила осторожности. В частности, необходимо избегать рекламных конструкций, дорожных знаков, а также обходить линии электропередач во время сильного ветра. При ливне не стоит спускаться в углубленные помещения. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

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