Глава ФАС назвал условие развития конкуренции в России

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев назвал условия для развития в стране конкуренции. По его мнению, необходимо уничтожить госкорпорации, перерегистрировав их в акционерные общества, сообщает в четверг, 29 августа, «РИА Новости».

О необходимости перевести госкорпорации в другие организационные формы Артемьев заявил в ответ на вопрос о содержании Национального плана развития конкуренции на 2021–2024 годы.

«Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий», — заключил Артемьев.

Кроме того, глава ФАС попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева установить контроль за исполнением «дорожных карт» по развитию конкуренции в отраслях. Выступая с докладом о состоянии конкуренции в стране на заседании правительства, Артемьев отметил, что неисполнение этих планов тормозит развитие конкуренции и экономики в целом.

27 августа ФАС обратилась к компании «Аэрофлот», призвав ее создать конкурентов авиаперевозчика «Победа». Глава службы отметил, что в сегменте низкобюджетных авиакомпаний необходима конкуренция, а у «Аэрофлота» есть опыт в создании лоукостеров.