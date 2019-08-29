Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Краснодаре

В Краснодаре на здании Дворца искусств творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова появится памятная доска Почетному гражданину города, народному артисту России Иосифу Кобзону. Решение увековечить его память приняли депутаты городской думы.

Как сказал первый замглавы города Виталий Косенко, чьи слова приводит ИА «Кубанские новости», Кобзон многое сделал для Краснодара. Так, при его поддержке в городе и появилось творческое объединение «Премьера». Под его руководством проходили конкурсы молодых исполнителей.

Мемориальную доску уже изготовили. Эскиз предварительно согласовали с вдовой певца.

Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. 2 сентября его похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

В мае 2019 года памятник певцу открыли в районе Марфино в Москве, перед главным входом в Институт театрального искусства, который носит имя певца.