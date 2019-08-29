Трамп пересмотрит программу военной помощи Украине

Президент США приказал пересмотреть программу военной помощи Украине. Дональд Трамп хочет убедиться, что деньги используют как надо, то есть в интересах Белого дома. В этом году Вашингтон выделил Киеву $250 млн на закупку вооружения. Пока США будут проводить ревизию, средства на военных счетах Киева будут заморожены.