Трамп пересмотрит программу военной помощи Украине
Президент США приказал пересмотреть программу военной помощи Украине. Дональд Трамп хочет убедиться, что деньги используют как надо, то есть в интересах Белого дома. В этом году Вашингтон выделил Киеву $250 млн на закупку вооружения. Пока США будут проводить ревизию, средства на военных счетах Киева будут заморожены.
Президент США приказал пересмотреть программу военной помощи Украине. Дональд Трамп хочет убедиться, что деньги используют как надо, то есть в интересах Белого дома. В этом году Вашингтон выделил Киеву $250 млн на закупку вооружения. Пока США будут проводить ревизию, средства на военных счетах Киева будут заморожены.