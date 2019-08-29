Новый храм начали строить в Барнауле

В Барнауле началось строительство храма рядом с парком «Солнечный ветер». Работы ведутся на средства благотворителей.

По предварительным оценкам, только на нулевой цикл, в который входят фундамент, котлован и подвальная часть храма, потребуется порядка 10 млн рублей. Общая смета пока не посчитана. Спасский собор строят на средства благотворителей, сообщает altapress.ru.

Храм был освящен патриархом. Его строительство планируют завершить в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области церковь 1829 года постройки исключили из реестра памятников культурного наследия из-за ремонта, который не был согласован с Министерством культуры.