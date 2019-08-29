В МИЦ «Известия» прошел пресс-показ психологического триллера о «Норд-Осте»

В пресс-центре МИЦ «Известия» состоялся показ фильма «Последнее испытание», после которого была организована пресс-конференция.

«Последнее испытание» — первый художественный фильм о Норд-Осте. В основе ленты — реконструированные события террористического акта на премьере мюзикла в театральном центре на Дубровке. На съемочной площадке фильма был проведен социальный эксперимент, реальных заложников интегрировали в фильм, и они еще раз пережили захват, но уже в игровой форме.

На пресс-конференции выступили создатели и актеры фильма: исполнители главных ролей Ирина Купченко и Беслан Терекбаев, режиссер Алексей Петрухин, актриса Анна Чурина, продюсер Петр Черенков, Наталья Старцева, реальная заложница трагедии на Дубровке, которая принимала участие в съемках, а также известный психолог Ульяна Наумова.

Участники обсудили роль подобного рода фильмов для зрителей, нужно ли делать такое кино, полезно ли оно для подрастающего поколения, как и для чего создаются такие картины, и какую философию они несут.

В широкий прокат фильм «Последнее испытание» выходит 29 августа.