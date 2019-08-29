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Проверки проводят в якутских ресторанах после отравления посетителей

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Следователи проводят проверку после массового отравления посетителей ресторанов «София» и «Белые ночи» в Якутске. По результатам проверки примут процессуальное решение.

По последним данным, число отравившихся на банкетах достигло 42 человек. Все они посещали рестораны в период с 16 по 18 августа 2019 года. У 11 больных подтвержден диагноз «сальмонеллез», пишет ИА SakhaNews со ссылкой на СУ СКР по Якутии.

28 пострадавших находятся в инфекционных отделениях центральных районных больниц в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском и Хангаласском районах, а также в Якутской республиканской клинической больнице. Остальные проходят курс лечения амбулаторно.

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