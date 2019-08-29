Мину времен ВОВ нашли при реконструкции бульвара в Севастополе

На Историческом бульваре Севастополя обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас увезли на полигон для ликвидации.

Снаряд был обнаружен рабочими на территории мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854–1855 годов. На место были вызваны саперы регионального управления МЧС. После осмотра боеприпаса сотрудники извлекли его из земли и увезли на полигон. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Всего в первом полугодии 2019 года спасатели в Севастополе обезвредили почти 800 боеприпасов времен войны.

Ранее сообщалось, что в Москве на стройке на Ленинградском шоссе обнаружили шесть артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.