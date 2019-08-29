Режим повышенной готовности ввели в Орле

В Орле объявлен режим повышенной готовности. Это связано с проведением Дня знаний и единого дня голосования.

В режиме повышенной готовности будут работать сотрудники муниципальных предприятий и учреждений, а также администрации. Об этом сообщили на заседании антитеррористический комиссии города. Режим начинает действовать с 18 часов 1 сентября и продлится до утра 3 сентября, затем в повышенную готовность службы города перейдут в 18 часов 7 сентября до утра 9 сентября. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Заместители главы администрации Орла, начальники структурных подразделений администрации и Единая дежурно-диспетчерская служба будут находиться в круглосуточном взаимодействии по графику.