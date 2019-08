ФК «Интер» арендовал игрока «Фиорентины» Бираги

Миланский футбольный клуб «Интер» объявил об аренде футболиста «Фиорентины» Кристиано Бираги. Об этом 29 августа сообщается на сайте команды.

Как отмечает «Газета.ру», 26-летний Бираги перешел на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа контракта.

В прошедшем сезоне защитник провел за «Фиорентину» 40 матчей, в которых отметился одним голом и шестью голевыми передачами, пишет «Спорт-Экспресс».

