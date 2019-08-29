Мужчину оштрафовали в Брянской области за незаконную рыбалку

В Унече Брянской области суд оштрафовал местного жители на 20 тыс. рублей за незаконную рыбалку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом было установлено, что в мае 2019 года мужчина рыбачил на реке Куровщина, где вылов был ограничен сроками нереста. Причиненный ущерб оценили в 27 тыс. рублей, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Подсудимый полностью возместил ущерб. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Ханты-Мансийском автономном округе оштрафовал рыбака из Нижневартовска на 700 тыс. рублей. Мужчина выловил восемь особей стерляди и четырех сибирских осетров.