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Ущерб Владивостока от ливней оценили в 100 млн рублей

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Мэр Владивостока назвал предварительную сумму ущерба, нанесенного городу ливнями. Олег Гуменюк оценил его в 100 млн рублей. Именно во столько обойдутся восстановление подпорных стен, ремонт дорог и другие срочные меры.

Цифра была озвучена на заседании оперативного штаба по ЧС, на котором присутствовал губернатор Олег Кожемяко. Как отмечает ИА PrimaMedia, Наиболее сложная ситуация после дождей в Приморье сложилась именно во Владивостоке. За несколько дней в городе выпало более 150 мм осадков. Подтоплены районы станций Спутник и Океанская.

Гуменюк заявил, что все наносы с дорог к этому моменту убраны, в ночь на 29 августа было вывезено 600 кубометров грунта. Для этого задействовали 11 бригад и 20 машин «КамАЗ».

Режим ЧС объявили во Владивостоке накануне, 28 августа, а сегодня уже в 15 муниципалитетах Приморья.

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