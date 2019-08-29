Два человека пострадали в массовом ДТП в Ульяновской области

В Николаевском районе Ульяновской области столкнулись три автомобиля. Пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в среду, 28 августа, на 803-м км автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Fluence под управлением 57-летнего мужчины, пишет 1ul.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия различные травмы получили водитель отечественной легковушки и 33-летняя пассажирка Renault. После медицинской помощи обоим назначено амбулаторное лечение.

29 августа в Ставропольском крае столкнулись микроавтобус и грузовик. Пострадали 15 человек, включая пятерых детей.