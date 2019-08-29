Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Они обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки», контракты на транзит газа, а также ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба главы немецкого правительства.

«Что касается Украины, собеседники договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) с целью дальнейшей реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении, опубликованном 29 августа на сайте канцлера.

Также Путин и Меркель подчеркнули настоятельную необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа, обменялись мнениями по ситуации в Сирии. В том числе они подчеркнули необходимость работы ООН для преодоления конфликта на северо-западе страны.

«Оба подтвердили свою поддержку деятельности специального посланника ООН Гейра Педерсена», — отметили в пресс-службе канцлера.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Меркель. В Кремле пока никаких комментариев по этой теме не давали.

Накануне Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцлер высказались за скорое проведение саммита в «нормандском формате».

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер страны Владимир Путин является сторонником встречи в «нормандском формате», но для подготовки к ней кто-то должен провести «домашнюю работу».

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине. По его словам, соответствующие планы уже обсуждались с Путиным и Зеленским.

В июле Зеленский предложил Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе», при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.