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Мороженое с кишечной палочкой нашли в магазинах Красноярска

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В магазинах Красноярска обнаружено мороженое, зараженное бактериями группы кишечной палочки. Проверку проводили специалисты «Енисейского стандарта». Речь идет о мороженом «Слиток Белое золото». В нем также выявили растительные жиры.

В общей сложности из взятых на экспертизу 10 видов продукции проверку не прошли три образца. Так, жирность мороженого «Mars» вместо заявленных 14,2% составляет всего 10%. Пломбир в стаканчике «Коровка из Кореновки» полностью состоит из растительных жиров.

Претензий у специалистов не оказалось лишь к мороженому «Умка», «Советский», «Русский холод», «Золотой стандарт», «Чистая линия», «Айсберри» и «Натур-пломбир», пишет ИА KrasnoyarskMedia.

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