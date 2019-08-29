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Жительница Пензы взыскала 30 тыс. рублей за падение плиты на сына

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В Пензе городскую администрацию обязали выплатить компенсацию матери ребенка, на которого упала каменная плита. Мальчик получил переломы пальцев.

Инцидент произошел на площади Ленина. На ребенка упала каменная плита, которая служила ограждением вокруг сквера. Мальчик получил переломы трех пальцев на ноге, сообщает ИА «Пенза-пресс».

В ходе судебных слушаний было установлено, что собственником ограждения является городская администрация. Власти не предприняли мер к надлежащему содержанию ограждения.

По решению суда мать ребенка получила компенсацию в размере 30 тыс. рублей.

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