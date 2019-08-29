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Число отравлений грибами значительно выросло в Волгоградской области

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Количество отравлений грибами в Волгоградской области выросло в шесть раз за два месяца. В медицинские учреждения обратились почти 80 человек.

По данным Роспотребнадзора, среди потерпевших девять детей в возрасте до 14 лет. Все пациенты отравились съедобными грибами, уточняет сайт «НовостиВолгограда.Ру». Пищевые расстройства возникли после употребления жареных и консервированных груздей, подосиновиков и маслят. Большая часть отравлений пришлась на июль и август.

Так как осень является основным периодом сбора грибов, специалисты считают, что количество отравлений может еще возрасти. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что грибы нельзя собирать вблизи дорог и предприятий. Крайне важна правильная обработка и хранение грибов. Кроме того, эксперты рекомендуют не давать грибы детям младше 14 лет.

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