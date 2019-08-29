Загрызшую человека насмерть собаку запретили выгуливать на Урале

Жителю Свердловской области запретили свободно выгуливать собаку, которая напала на человека и покусала его до смерти. Прокуратура потребовала установить на участке глухой забор и повесить предупреждающую табличку.

Инцидент произошел в поселке Пионерском. Пес напал на мужчину на территории пилорамы, которая находится на участке владельца собаки. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в больнице. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

Прокуратура установила, что собственник участка нарушил правила содержания домашних животных. Выгул собаки был допущен на неогороженное территории. Сотрудники правоохранительных органов обратились в суд с требованием обязать владельца животного установить забор и ограничить свободный выгул пса за пределами своего участка. Суд данный иск удовлетворил.

Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожости».