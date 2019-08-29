Первые теплые остановки появятся в Омске

В Омске определили подрядчика по установке первых в городе теплых остановочных павильонов. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, первые объекты разместят у цирка. Стоимость работ составит 4,57 млн рублей, пишет ИА «Город55».

Подрядчик должен завершить работы до 15 октября.

Подрядчика на строительство теплых остановок удалось определить с третьего раза. В первый раз торги отменили из-за отсутствия эскизов, во второй — из-за отсутствия заявок.

Подобные остановочные павильоны уже появились в некоторых российских регионах. В частности, в Якутске социально значимый проект «Теплая автобусная остановка» воплощается в жизнь с 2014 года. Там сейчас установлено 25 отапливаемых павильонов.