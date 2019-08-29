Прямой эфир

Пятилетняя девочка погибла при падении в колодец в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пятилетней девочки в Татарстане. Ребенок упал в сливной колодец.

Трагедия произошла в селе Рунга Буинского района. По данным правоохранительных органов, девочка наступила на размокший лист ДСП, прикрывавший сливной колодец рядом с жилым домом, и провалилась на глубину 2 м. Вскоре ребенка нашел отец, девочка уже не подавала признаки жизни. Прибывшие на место медики провели реанимационные действия, но спасти жизнь ребенка не удалось. Об этом пишет InKazan.ru.

По факту произошедшего проводится следственная проверка. По итогам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка
Два ребенка в Дагестане погибли от удара током

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019