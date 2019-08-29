Пятилетняя девочка погибла при падении в колодец в Татарстане

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пятилетней девочки в Татарстане. Ребенок упал в сливной колодец.

Трагедия произошла в селе Рунга Буинского района. По данным правоохранительных органов, девочка наступила на размокший лист ДСП, прикрывавший сливной колодец рядом с жилым домом, и провалилась на глубину 2 м. Вскоре ребенка нашел отец, девочка уже не подавала признаки жизни. Прибывшие на место медики провели реанимационные действия, но спасти жизнь ребенка не удалось. Об этом пишет InKazan.ru.

По факту произошедшего проводится следственная проверка. По итогам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.